امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

آلودگی هوا در شهر‌های صنعتی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۱- ۱۶:۰۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
لزوم پیشگیری از سرماخوردگی و رعایت نکات بهداشتی در روز‌های سرد سال
لزوم پیشگیری از سرماخوردگی و رعایت نکات بهداشتی در روز‌های سرد سال
۱۴۰۴-۰۸-۲۸
ماجرای چند ماه هدر رفتن آب
ماجرای چند ماه هدر رفتن آب
۱۴۰۴-۰۸-۲۹
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۴۰۴-۰۸-۲۸
پاسخ اعضای دولت به پرسش خبرنگاران
پاسخ اعضای دولت به پرسش خبرنگاران
۱۴۰۴-۰۸-۲۸
خبرهای مرتبط

استمرار آلودگی هوا در جنوب غرب خوزستان

اجرای اقدامات اضطراری برای کاهش آلودگی هوای تهران

افزایش غلظت آلاینده‌ها برای گروه‌های حساس

آلودگی هوا در پنج شهر آذربایجان‌غربی به وضعیت ناسالم رسید

پانزدهمین روز هوای ناسالم در مشهد؛ شنبه اول آذر ۱۴۰۴

نفسهای تبریز همچنان تنگ و آلوده

۲۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس

لزوم خودداری از آتش زدن مزارع نیشکر در خوزستان تا بهبود نسبی هوا

هشدار سطح نارنجی هواشناسی استان

برچسب ها: آلودگی هوا ، هوای آلوده ، آلودگی صنعتی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 