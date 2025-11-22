به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، معاون اجرایی شرکت ساخت و نگهداری آزاد راه کاشان اصفهان گفت: عملیات روشنایی عوارضی اصفهان با هفت میلیارد ریال هزینه در قالب ۷۰۰ متر کابل کشی هوایی، اصلاح و رفع اشکال ۳۰ عدد پایه چراغ معابر، اصلاح و رفع اشکال تابلو برق معابر، نصب یک عدد چراغ پلیس مجازی، نصب ۷۰ متر چراغ چشمک زن و تعویض چراغ‌های معابر قدیمی با چراغ‌های کم‌مصرف و پربازده LED اجرا شد.

مرتضوی‌پناه با تاکید بر اینکه آزادراه کاشان-نطنز- اصفهان سالانه بخش عظیمی از حمل و نقل کالا را بر عهده دارد، افزود: این عملیات به منظور بهسازی و ایمن سازی محور، افزایش رضایت و رفاه کاربران این محور، افزایش دید رانندگان و کاهش تصادف، ۵۵۰ متر قبل از ایستگاه عوارضی اصفهان و ۱۵۰ متر بعد از این ایستگاه اجرا شده است.

وی همچنین از اجرای روزانه بیش از ۱۲ نوع عملیات ایمن سازی و بهسازی گشت‌های راهداری شرکت در محور رفت و برگشت آزادراه خبر داد گفت: برخی از این عملیات شامل پرکردن چاله‌ها با آسفالت گرم، پاکسازی محور از ضایعات و لاشه لاستیک‌ها، نظافت پارکینگ‌ها وحاشیه راه، نصب و تعمیرات تابلو‌ها و علائم، تعمیر و تعویض گاردریل و پایه، عملیات خط‌کشی، تسطیح وخاک ریزی، جایگزینی نیوجرسی و ایمن‌سازی گارد‌ها است.

معاون اجرایی شرکت ساخت و نگهداری آزاد راه کاشان اصفهان به مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: رانندگان با وجود روشنایی آزادراه و نور مناسب می‌توانند موانع، علائم رانندگی و سایر وسایل نقلیه را بهتر تشخیص دهند و واکنش سریع‌تری داشته باشند.