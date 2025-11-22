پخش زنده
از روز دوشنبه با پایداری جو و سکون نسبی هوا، بهتدریج بر میزان آلایندهها افزوده میشود و این شرایط تا پنج روز آینده ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، کارشناس مسئول پیشبینی هوای استان اصفهان گفت: بنا بر بررسی نقشههای پیشیابی از امروز تا دوشنبه، جوی پایدار و آرام در استان حاکم است و در برخی مناطق افزایش غبار رقیق پیشبینی میشود.
مینا معتمدی افزود: از روز دوشنبه با تقویت پایداری نسبی و سکون جو، شرایط برای افزایش تدریجی غلظت آلایندهها بهویژه در مناطق مرکزی ازجمله کلانشهر اصفهان و مناطق صنعتی ایجادمیشود و انتظار کاهش کیفیت هوا در همین بازه زمانی وجود دارد.
وی با اشاره به پیشبینی افزایش دما در ۲۴ ساعت آینده، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان امروز ۲۱ درجه سانتیگراد و کمینه دما در بامداد فردا یک درجه سانتیگراد خواهد بود.
کارشناس مسئول پیشبینی هوای استان اصفهان گفت: آسمان بیشتر مناطق استان تا روز دوشنبه صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد ملایم پیشبینی میشود، اما از اواسط هفته احتمال افزایش غلظت آلایندهها و بروز وضعیت ناسالم برای گروههای حساس وجود دارد.
معتمدی افزود: تا اواخر هفته جاری در مناطق شرقی و شمالی استان وزش باد ملایم تا شدید و در برخی ساعات افزایش موقتی ابر پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: حداقل دمای استان امروز، در شهرستان فریدن با منفی ۵ درجه و حداکثر دما در خور و بیابانک با ۲۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است.