به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ سعید فرامرزی مسئول بسیج سازندگی استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت در استان مرکزی ۲۹ هزار جهادگر بسیجی در قالب هزارو۳۰۰ گروه جهادی به مردم خدمت رسانی می کنند.

سرهنگ فرامرزی گفت گروه های جهادی در عرصه های مختلفی نظیر پزشکی،فرهنگی،عمرانی و سایر حوزه های مورد نیاز مردم خدمت رسانی می کنند که احداث واحدهای مسکونی محرومان،طرح های آبرسانی،اشتغالزایی و خدمات درمانی و دندانپزشکی از جمله فعالیت های شاخص گروه های جهادی در استان مرکزی است.