بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مسئول سازمان بسیج مساجد و محلات سپاه استان بوشهر از برپایی نمایشگاه و جشنواره پایگاههای مقاومت اسوه در مرحله استانی خبر داد و گفت: در این دوره، پایگاههایی که در مرحله شهرستانی برتری کسب کردهاند به مرحله استانی راه یافتهاند.
وی با بیان اینکه کار داوری پایگاههای مقاومت یاد شده آغاز شده است تصریح کرد: در هفته دفاع مقدس این پایگاههای مقاومت وارد رقابت شهرستانی شدند و پس از انتخاب، وارد مرحله استانی نمایشگاه اسوه شدند.
به گفته شیخیانی، برترینهای مرحله استانی، شامل پایگاههای برادران و خواهران، برای مرحله ملی انتخاب و معرفی میشوند.
مسئول سازمان بسیج مساجد و محلات سپاه استان بوشهر با بیان اینکه در سال گذشته سه پایگاه مقاومت بسیج از استان بوشهر به مرحله کشوری راه یافتند، افزود: فعالیت پایگاههای مقاومت بسیج در بخشهای مختلف شامل گروههای جهادی و فعالیت معیشتی، سازندگی، فرهنگی و مذهبی است.
وی حضور مسئولین سپاه امام صادق (ع)، مدیران شهری، فرماندهان حوزهها و نواحی بسیج را در افتتاحیه نمایشگاه مهم برشمرد و از همکاری کلیه واحدها و معاونتهای سپاه، شهرداری، ستاد نمازجمعه و داوران مختلف برای برپایی این رویداد تقدیر کرد.
سرهنگ شیخیانی با اشاره به نقش کلیدی پایگاههای مقاومت در افزایش سطح مشارکت اجتماعی فرهنگی، گفت: این جشنواره فرصتی برای نمایش توانمندیهای جهادی، فرهنگی، علمی و اجتماعی بسیجیان استان است که الگویی برای سراسر کشور تلقی میشود.
وی ضمن تشریح رویکرد جدید بسیج به عنوان نماد حکمرانی مردمپایه، بیان کرد: فعالیت پایگاههای مقاومت بسیج، مصداق عینی حکمرانی مردمپایه اسلامی است؛ الگویی که امروز در جهان، مردم آن را در دست گرفتهاند و حکومتهای استکباری با افول قدرت، دیگر نقش موثر در مدیریت جوامع ندارند.
مسئول سازمان بسیج مساجد و محلات سپاه استان بوشهر با اشاره به گسترش گفتمان حکمرانی مردمپایه اسلامی افزود: امروز در کشورهای مختلف دنیا نظیر سودان و ونزوئلا حرکتهای بسیجی شکل گرفته است، غرب میکوشد اصطلاح حکمرانی جهانی را به نام خود ثبت کند؛ درحالی که این مردم جهان هستند که با الگوگیری از بسیج ایران، گامهای نوینی برای اداره امور برداشتهاند.
وی انتخاب پایگاههای برتر بسیج استان بوشهر را مبتنی بر داوری در ۲۸ محور اعلام کرد و توضیح داد: این محورها شامل ارزیابی فعالیتهای فرهنگی، جهادی، علمی، خدمات اجتماعی، فضای مجازی، محرومیتزدایی، کمک به کاهش آسیبهای اجتماعی، مشاوره خانواده، کاهش طلاق و مسجدمحوری است که نقش محوری در خدماترسانی به مردم محلات دارند.
سرهنگ شیخیانی با تأکید بر اینکه پایگاههای بسیج، محدود به خدمات درون پایگاه نیستند، اظهار کرد: امروز بسیج در هر محلهای به شناسایی ظرفیتهای محلی و بسیج مردم برای رفع مشکلات ریشهای محلی میپردازد. شوراهای اسلامی محلات و قرارگاههای محلهمحور با حضور مردم شکل گرفته و با ابتکار و توانمندیهای محلی، اشتغالآفرینی، فقرزدایی و حل مسائل اجتماعی محلات را به دست گرفتهاند.
شیخیانی تأکید کرد: کار بسیج، مردمپایه و بر اساس اعتقادات دینی و مسئولیتپذیری اجتماعی شکل گرفته است؛ غرب فاقد این پشتوانه مردمی است.
وی از نقشآفرینی همه حوزهها، اقشار سپاه، شهرداریها، فرمانداریها و ستاد نمازجمعه در پشتیبانی و برگزاری نمایشگاه تقدیر و بیان کرد: این حرکت تحولآفرین بسیج، در حقیقت سندی برای جهانیشدن مدل حکمرانی اسلامی و تقویت امید و نشاط اجتماعی است.