به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ پژمان شاهرخی در نشست قرارگاه زیستی شورای پدافند غیرعامل استان با هشدار درباره روند افزایشی این بیماری افزود: تاکنون ۲۱۷ فرد مبتلا به تب دنگی در هرمزگان شناسایی شده‌اند که از این شمار، منشاء ابتلای ۲۱۱ تن در داخل کشور بوده است.

وی گفت: این بیماری در استان فوتی نداشته است و نسبت ابتلای مردان به تب دنگی سه برابر بیشتر از زنان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان نیز در این نشست گفت: با توجه به روند افزایشی ابتلا به تب دنگی باید همه مردم و دستگاه‌ها تلاش کنند، با بهسازی و پاکیزه کردن محیط به مقابله با این بیماری کمک کنند.

احمد نفیسی افزود: اکنون کار‌های مناسبی در زمینه پاک سازی خور‌های شهر بندرعباس و مقابله با پشه آئدس صورت گرفته است.

وی گفت: لازم است مردم نیز در این زمینه با حذف محل‌های آب‌های راکد مانند آب خروجی کولرها، زیر گلدان‌ها و جلوگیری از جمع شدن آب در چاله‌های آسانسور به مقابله با این پشه کمک کنند.