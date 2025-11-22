پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: هر هفته ۲۱ درصد به شمار مبتلایان شناسایی شده تب دنگی ناشی از گزش پشه آئدس در استان افزوده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ پژمان شاهرخی در نشست قرارگاه زیستی شورای پدافند غیرعامل استان با هشدار درباره روند افزایشی این بیماری افزود: تاکنون ۲۱۷ فرد مبتلا به تب دنگی در هرمزگان شناسایی شدهاند که از این شمار، منشاء ابتلای ۲۱۱ تن در داخل کشور بوده است.
وی گفت: این بیماری در استان فوتی نداشته است و نسبت ابتلای مردان به تب دنگی سه برابر بیشتر از زنان است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان نیز در این نشست گفت: با توجه به روند افزایشی ابتلا به تب دنگی باید همه مردم و دستگاهها تلاش کنند، با بهسازی و پاکیزه کردن محیط به مقابله با این بیماری کمک کنند.
احمد نفیسی افزود: اکنون کارهای مناسبی در زمینه پاک سازی خورهای شهر بندرعباس و مقابله با پشه آئدس صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید؛ شناسایی ۲۱۷ فرد مبتلا به تب دنگی در هرمزگان
وی گفت: لازم است مردم نیز در این زمینه با حذف محلهای آبهای راکد مانند آب خروجی کولرها، زیر گلدانها و جلوگیری از جمع شدن آب در چالههای آسانسور به مقابله با این پشه کمک کنند.