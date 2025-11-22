رئیس پلیس راه گیلان از جان باختن یک نفر بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پژو با موتورسیکلت در محور صومعه سرا به ازگم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جاور صفاری گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور صومعه سرا به ازگم، ماموران پلیس راه به سرعت به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، سواری پژو که از مسیر صومعه سرا به ازگم، در محدوده روستای پیشخان این شهرستان در حرکت بود، هنگام دورزدن با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد که بر اثر این تصادف، راکب ۱۷ ساله موتورسیکلت پس از انتقال به بیمارستان، به دلیل شدت جراحات، جان باخت.

رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه کارشناسان علت این تصادف را دور زدن سواری پژو در محل دورزدن ممنوع اعلام کردند، گفت: بر اساس ماده ۱۵۴ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، دور زدن در محل ممنوع از مصادیق تخلفات حادثه ساز و زمینه ساز بروز سوانح شدید است.

سرهنگ صفاری تاکید کرد: رانندگان همواره باید با رعایت دقیق مقررات، توجه به جلو و پرهیز از حرکات ناگهانی، برای تامین ایمنی ترافیک و پیشگیری از وقوع حوادث تلخ تلاش کنند.