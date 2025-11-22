به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: ماموران پلیس مواد مبارزه با مواد مخدر استان، این میزان مواد را در عملیاتی از یک خودرو کشف کردند و دو قاچاقچی دستگیر شدند.

سردار حسین بساطی با اشاره به کشفیات پلیس مواد مخدر در یک هفته اخیر گفت: در مجموع در یک هفته اخیر بیش از ۶۰۰ کیلو انواع مواد مخدر کشف شده است.

وی ادامه داد: در هشت ماه سال جاری در استان اصفهان بیش از ۱۰ هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر، معادل ۱۰ تُن با تلاش شبانه روزی پلیس مبارزه با مخدر استان کشف شده است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در حوزه مبارزه با مواد مخدر بیش از ۱۵۰ شهید در استان اصفهان در چند سال گذشته تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.