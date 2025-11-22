امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۹/۰۱

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۱- ۱۶:۰۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
لزوم پیشگیری از سرماخوردگی و رعایت نکات بهداشتی در روز‌های سرد سال
لزوم پیشگیری از سرماخوردگی و رعایت نکات بهداشتی در روز‌های سرد سال
۱۴۰۴-۰۸-۲۸
ماجرای چند ماه هدر رفتن آب
ماجرای چند ماه هدر رفتن آب
۱۴۰۴-۰۸-۲۹
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۴۰۴-۰۸-۲۸
پاسخ اعضای دولت به پرسش خبرنگاران
پاسخ اعضای دولت به پرسش خبرنگاران
۱۴۰۴-۰۸-۲۸
خبرهای مرتبط

ثبت دمای زیر صفر در ۱۱ ایستگاه خراسان جنوبی

هوای گلستان تا اواسط هفته پایدار است

پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی در یکم آذر

پایداری جوی در استان تا ۱۰ روز آینده

هشدار سطح زرد هواشناسی در هرمزگان

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، آلودگی هوا
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 