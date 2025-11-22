کارشناس پلیس امنیت اقتصادی استان گفت: در پی بازرسی و کار اطلاعاتی که از سوی پلیس امنیت اقتصادی صورت گرفت مشخص شد که برخی از شرکت ها و کارخانه های تولید خوراک دام و طیور با در اختیار داشتن رمز عبور و کاربری دامداران اقدام به خرید سهمیه نهاده های دامی آنها از طریق سامانه بازارگاه جهاد کشاورزی به قیمت دولتی می کنند و آن را با دو یا سه برابر قیمت در بازار آزاد می فروختند و این در حالی است دامداران نهاده های مورد نیاز دام های خود را از بازار آزاد تامین می کردند.

علی بادکوبه افزود: کشاورزان و دامداران نیز متاسفانه با نا آگاهی رمز عبور و کد کاربری خود را در اختیار افراد سودجو قرار می دهند و آنها نیز اقدام به خرید سهمیه نهاده های دامی دامداران می کنند که این موجب نارضایتی دامداران و تهیه نهاده ای دامی با قیمت آزاد در بازار شده است.

او گفت: نظارت ها همچنان ادامه دارد و افرادی که بخواهند موجب خلل در تولید و عرضه نهاده های دامی و به موجب افزایش قیمت در گوشت و لبنیات شوند، برخورد می شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان هم بابیان اینکه خرید نهاده های دامی با نرخ مصوب تنها از طریق سامانه بازارگاه جهادکشاورزی امکانپذیر است، گفت: نهاده های دامی توسط این شرکت ها خریداری می شد و درست دامداران می رسید و این افزایش نهاده ها موجب افزایش قیمت گوشت قرمز و سفید و دام زنده شده بود.

سعید نور الهی با بیان اینکه برخی از این افراد نه دامدار واقعی و نه تولید کننده هستند، عدم نظارت متولیان امر از جمله جهادکشاورزی را دلیل این سودجویی دانست و افزود: با ورود و همکاری پلیس امنیتی اقتصادی این شرکت ها پلمب و پرونده آنها در حال رسیدگی است.