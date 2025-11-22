به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مرادی گفت: این مجموعه این مجموعه فرهنگی با دو سالن ۹۱ و ۳۱ نفر همه روزه در ۶ سانس آماده پذیرایی از علاقه‌مندان است.

وی هدف از راه اندازی این مجوعه فرهنگی ارتقا عدالت فرهنگی و دسترسی برابر به امکانات هنری بیان کرد.

مدیر پردیس سینمایی بهمن سنندج افزود: سالن مطالعه، کتابخانه، مجموعه ورزشی، کارگاه‌های آموزشی را از دیگر بخش‌های هنری این مجموعه عنوان کرد.

