مدیر پردیس سینمایی بهمن سنندج از آغاز بکار سینما مهر ناحیه منفصل شهری نایسر این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مرادی گفت: این مجموعه این مجموعه فرهنگی با دو سالن ۹۱ و ۳۱ نفر همه روزه در ۶ سانس آماده پذیرایی از علاقهمندان است.
وی هدف از راه اندازی این مجوعه فرهنگی ارتقا عدالت فرهنگی و دسترسی برابر به امکانات هنری بیان کرد.
مدیر پردیس سینمایی بهمن سنندج افزود: سالن مطالعه، کتابخانه، مجموعه ورزشی، کارگاههای آموزشی را از دیگر بخشهای هنری این مجموعه عنوان کرد.
