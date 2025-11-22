به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد گفت: در این نمایشگاه کتاب‌هایی با موضوعات مذهبی، روان‌شناسی، تاریخ، ادبیات و کودک و نوجوان با تخفیف ۱۰ تا ۵۰ درصد در معرض دید و خرید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

دشتی افزود: این نمایشگاه از امروز تا ۱۵ آذرماه هر روز در دو نوبت ساعت‌های، ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۲ در تالار مرکزی یزد واقع در امامشهر پذیرای بازدیدکنندگان است.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد، با اشاره به استقبال مردم از رویداد‌های فرهنگی گفت: سرانه کتاب‌خوانی در یزد دو برابر میانگین کشور است و همین موضوع باعث شده نمایشگاه‌های کتاب در این استان با استقبال چشمگیر مردم همراه باشد.

دشتی افزود: یزد به عنوان یکی از قطب‌های فرهنگ و مطالعه در کشور، همواره میزبان برنامه‌های متنوع کتاب‌محور است و برگزاری این نمایشگاه نیز در راستای تقویت جریان مطالعه در استان یزد صورت می‌گیرد.