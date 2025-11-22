پخش زنده
امروز: -
مراسم افتتاحیه «نمایشگاه اسوه» با حضور استاندار و فرمانده سپاه انصارالرضا، امروز در بیرجند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار با گرامیداشت هفته بسیج گفت: غرفههای ۱۲ شهرستان نشان داد فعالیتهای شاخص و اثرگذاری در حال انجام است.
هاشمی به برگزاری رزمایش ۱۲روزه «شهدای اقتدار» هم اشاره کرد و افزود: این رزمایش نمونهای موفق از مدیریت محلهمحور و مشارکت مردمی در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی است.
استاندار خراسان جنوبی گفت: در این رزمایش نقش مردم در مدیریت محلات در مواقع بحران، شناسایی پتانسیلها، ظرفیتها و فرصتها در مدیریت محلات را داریم که نشان داد مردم در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی آمادگی کامل دارند.
فرمانده سپاه انصارالرضا نیز با گرامیداشت هفته بسیج گفت: این نمایشگاه چکیدهای از تلاشهای پایگاههای مقاومت بسیج در حوزه محلهمحوری است.
سردار مهدوی افزود: اقدامات انجامشده بر مبنای نقشآفرینی مردم و در قالب قرارگاهها و ستادهای محلی برنامهریزی شده و توانسته در مدیریت بحران و رفع چالشهای محلات موفق عمل کند.
به گفته وی این اقدامات به منظور شناسایی و رفع مشکلات محلات از طریق خود اهالی محل و مردم انجام میشود که مردم بتوانند مشکلات پیش آمده هر محل را شناسایی و احصاء کنند و تاکنون این طرح موفق بوده است.