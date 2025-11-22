به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل شرکت توزیع برق خراسان رضوی در حاشیه بهره‌برداری از طرح‌های برق تربت‌حیدریه و در نشست با مسئولان صنعت برق این شهرستان اظهار کرد: مدل جهانی هوشمندسازی در حال اجرا، مبتنی بر سیستم جامع مدیریت و ساختار سازمانی طراحی شده است و تلاش داریم ۱۲ شرکت توزیع برق دیگر کشور را برای اجرای این مدل ترغیب کنیم.

علیرضا خدابنده افزود: این برنامه جامع مسیر هوشمندسازی را مشخص می‌کند و استفاده از آن در سطح کشور از دوباره‌کاری و هزینه‌های مضاعف جلوگیری خواهد کرد.

او با اعلام آمار دقیق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: هم‌اکنون ۲۱۷ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در استان به شبکه متصل است که ۱۲۰ مگاوات آن تنها در ۱۱ ماه گذشته افزوده شده است، در حالی که در پایان سال ۱۴۰۲ تنها ۵۰ مگاوات ظرفیت داشتیم.

خدابنده ادامه داد: در بخش کشاورزی ۵۰ مگاوات و در بخش صنعت بزرگترین نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی کشور با ظرفیت چهار و نیم مگاوات در استان خراسان رضوی فعال است.

وی به طرح‌های پایلوت در شهرستان‌های تربت‌حیدریه و گناباد اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی شده است تا پنج هزار نیروگاه خورشیدی پشت بامی با ظرفیت هزار مگاوات در این شهرستان‌ها اجرا شود که در قالب پنج سکو (پلتفرم) مختلف پیش می‌رود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق خراسان رضوی افزود: این طرح به عنوان الگویی برای سراسر استان توسعه خواهد یافت و همچنین بزرگترین نیروگاه تجمیعی اداری کشور با ظرفیت شش مگاوات را تا یک ماه آینده در خراسان رضوی به بهره‌برداری می‌رسانیم.

خدا بنده با اشاره به تلفات ۱۰ درصدی انرژی در شبکه گفت: پارسال حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال برای توسعه و نگهداری شبکه هزینه و حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال نیز توسط مردم برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری شده است.

وی با بیان اینکه درآمد حاصل از فروش انشعاب تنها ۱۰ میلیارد ریال است، تأکید کرد: این مبلغ با هزینه‌های انجام شده فاصله زیادی دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق خراسان رضوی درباره اقدامات در دست اجرا هم گفت: تعویض کنتور‌های معیوب، کشف مصادیق استفاده غیرمجاز (ماینرها)، پایش هوشمند تلفات فشار ضعیف و نصب جبران‌ساز توان اکتیو از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری از هدر رفت انرژی انجام می‌شود.

خدابنده با اشاره به صرف هزینه ۱۰ میلیارد ریالی برای دو مرکز راهبری شبکه برق، افزود: برای تأمین ولتاژ استاندارد هم سالانه باید ۲۰۰ پست توزیع ساخته و یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه بهسازی شود.

وی درباره هوشمندسازی مشترکان برق اظهار داشت: ۹۶ درصد مشترکان صنعتی خارج از شهرک‌های صنعتی هوشمندسازی شده‌اند و برای تکمیل چهار درصد باقیمانده یک هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد ریال در حوزه برق تربت‌حیدریه

معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه هم با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از دو هزار میلیارد ریال در حوزه برق این شهرستان گفت: طرح‌های متعددی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی و هوشمندسازی شبکه برق در حال اجراست.

مجتبی شجاعی با اشاره به طرح تعویض چراغ‌های معابر افزود: این طرح هم با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی از تربت‌حیدریه آغاز شد و تاکنون ۱۰ هزار چراغ گازی در این شهرستان با چراغ‌های کم‌مصرف تعویض شده است.

وی هوشمندسازی شبکه برق را یکی دیگر از طرح‌های مهم شهرستان تربت حیدریه عنوان کرد و گفت: این طرح از خطوط انتقال تا کنتور‌های مصرفی مشترکان خانگی و کشاورزی را شامل می‌شود.

معاون استاندار خراسان رضوی با قدردانی از مدیران صنعت برق استان تصریح کرد: راه‌اندازی مرکز مدیریت راهبری شبکه برق در راستای تحقق اهداف پدافند غیرعامل و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی انجام شده است.

شجاعی افزود: تربت‌حیدریه در حوزه انرژی خورشیدی نیز از شهرستان‌های پیشرو در استان است و امروز تفاهم‌نامه یک طرح ۱۰ مگاواتی امضا خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به روشن‌سازی محور‌های اصلی گفت: تکمیل روشن‌سازی بلوار ورودی شهرستان که از مسیر‌های اصلی تردد زوار امام رضا (ع) است، در دستور کار قرار دارد.