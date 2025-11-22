فرمانده انتظامی رضوانشهر از آزادسازی ۲۵۰ مترمربع زمین ملی در روستای سفیه دشت این شهرستان و معرفی متصرف به مرجع قضائی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ حامد شادبهر گفت: در پی دریافت خبری در خصوص تصرف زمین‌های ملی در شهرستان رضوانشهر و تایید صحت موضوع، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان با هماهنگی قضایی و به همراه کارشناسان منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر افزود: در بازدید از منطقه مشخص شد فردی ۲۵۰ متر مربع از زمین‌های ملی ییلاق سفیه دشت بخش پره سر رضوانشهر را به صورت غیرقانونی تصرف و محصور کرده است.

وی از معرفی متهم ۴۰ ساله به مرجع قضائی خبر داد و افزود: چنین زمینی در شهرستان رضوانشهر به قیمت حدود ۵ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.