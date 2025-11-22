پخش زنده
رئیس روابط عمومی سازمان امداد و نجات هلالاحمر از اعزام دو فروند پهباد مجهز به دوربین حرارتی به منطقه الیت چالوس برای شناسایی دقیق کانونهای آتشسوزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امیرحسین خان رئیس روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر با اعلام این خبر گفت: این پهبادها با قابلیت تصویربرداری حرارتی، امکان شناسایی نقاط شعلهور پنهان را فراهم میکنند.
وی افزود: اطلاعات جمعآوریشده توسط این پهبادها، هدایت عملیات اطفای حریق را دقیقتر و اثربخشی تلاشها را افزایش خواهد داد.
این اقدام در ادامه عملیات گسترده مهار آتشسوزی در جنگلهای هیرکانی الیت انجام شده که از چند روز گذشته آغاز شده است.
رئیس روابط عمومی سازمان امداد و نجات هلالاحمر تأکید کرد: تیمهای امدادی با تمام توان در منطقه حاضر شدهاند تا در کوتاهترین زمان ممکن آتش را به طور کامل مهار کنند.