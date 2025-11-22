فرمانده و مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه پیامی مشترک، در طلیعه هفته مبارک بسیج، کسب عنوان قهرمانی تیم بسیج رسانه استان خوزستان در دومین دوره جام رسانه امید را برای دومین سال متوالی تبریک گفتند.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در دنیای امروز که رسانه به عرصه تعیین‌کننده نبرد تمدن‌ها و نبرد روایت‌ها تبدیل شده، تولید محتوای متعهدانه، هوشمند و اثرگذار، نقشی بی‌بدیل در تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و صیانت از دستاورد‌های آن ایفا می‌کند. کسب این موفقیت در آستانه هفته پرافتخار بسیج، بر ارزش و شکوه این پیروزی می‌افزاید و آن را به نمادی از استمرار روحیه جهادی در عرصه رسانه تبدیل می‌کند.

در راستای لبیک به فرمان رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی در مسیر ارزشمند پاسداری از میدان خطیر رسانه‌ای و هنری ایران‌زمین و نبرد با شبکه‌های فساد محتواساز ضد انسانیت و شاگردان شیطان بر روی زمین و امیدآفرینی بین عموم مردم شریف ایران اسلامی، باری دیگر استان خوزستان، کربلای ایران‌زمین، در آستانه هفته بسیج مستضعفین صاحب افتخاری دیگر در عرصه رسانه شد.

اینک به تیم رسانه‌ای بسیج رسانه استان خوزستان به دلیل کسب عنوان پرافتخار قهرمانی در دومین جام رسانه امید برای دومین سال متوالی تبریک می‌گوییم. این موفقیت درخشان با حضور فرهیختگان، هنرمندان و تلاشگران رسانه‌ای استان خوزستان و خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان محقق شده است.

مراتب تقدیر و تشکر از جناب آقای داریوش دبیقی مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان، مجموعه پویا و پرتلاش صدا و سیمای استان خوزستان، خبرنگاران خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان خوزستان و اعضای این تیم پرتلاش بعمل می‌آید.

این تیم مؤمن، منسجم، مبتکر، ماهر و مجرب در عرصه‌های مختلف تولید از جمله گزارش، محتوا، تصویرسازی، روایتگری و جریان‌سازی رسانه‌ای، توانست بار دیگر نام استان پرافتخار خوزستان را در میان ۳۱ استان کشور در عرصه جهاد تبیین بلند و پرآوازه کند.