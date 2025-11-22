برگزاری دوره آموزشی هیستروسکوپی تخصصی ویژه پزشکان عراقی درقم
دومین دوره آموزشی هیستروسکوپی تخصصی ویژه پزشکان عراقی به همت مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
مدیر داخلی مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان قم توسعه همکاریهای بینالمللی در حوزه درمانی و آموزشی را از جمله اهداف برگزاری دوره آموزشی هیستروسکوپی تخصصی ویژه پزشکان عراقی بیان کرد و گفت: مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان قم سالانه به حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار بیمار خدمات ارائه میدهد که بیش از ۱۰ درصد آن مربوط به بیمارانی از کشورهای جهان، به ویژه حوزه خلیج فارس است.
دکتر معصومه جانبازی این دوره آموزشی را گامی دیگر برای تقویت ظرفیتهای بینالمللی در حوزه توریسم درمانی دانست.
وی گفت: ۶ پزشک عراقی شرکت کننده در این دوره موفق به دریافت گواهی بین المللی از مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان قم شدند.