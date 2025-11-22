به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سرپرست اداره کل صمت خوزستان اعلام کرد که طرحی برای ساماندهی وبه روزرسانی انتخابات به تعویق افتاده اتحادیه‌های صنفی درسطح استان تدوین شده است.

او با اشاره به اهمیت شفافیت وسلامت روند‌های انتخاباتی، گفت: به منظور تقویت اعتماد عمومی وتعیین تکلیف سریع اتحادیه‌هایی که انتخابات آن‌ها معوق مانده، تمامی مراحل مورد بازبینی قرارگرفته وزمان بندی جدید برگزاری انتخابات به زودی منتشر می‌شود.

روانبخش باتاکید براینکه مجموعه ایی ازاقدامات عملی برای افزایش شفافیت دردستور کارقرار گرفته است، افزود:بخشی ازاین تدابیر اجراشده وسایر موارد نیز باهمکاری دستگاه‌های مرتبط ونظارتی دنبال خواهد شد. همچنین، کارگروه ویژه‌ای برای نظارت بر سلامت انتخابات تشکیل می‌شود تاتمامی مراحل مطابق قوانین ومقررات انجام شود.

وی بااشاره به وضعیت انتخابات اتحادیه‌ها درمنطقه آزاد اروند گفت: برگزاری انتخابات معوق دراین منطقه براساس ضوابط برعهده مجموعه مرتبط خواهد بود. زمان بندی نهایی وجزئیات برنامه ریزی هاازطریق درگاه رسمی اداره کل منتشر می‌شود. علاوه براین، برای اتحادیه‌هایی که باچالش یاشبهات انتخابی مواجه بوده‌اند، راهکار‌های اصلاحی درحال تدوین واجراست تا فرایند انتخابات آینده به صورت کاملا شفاف وقانونی برگزار شود.