به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در مرحله نیمه نهایی مسابقات مینی فوتبال باشگاه‌های آسیا، تیم ستارگان سیمکان جهرم ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز شنبه یکم آذر به مصاف نماینده امارات رفت و پس از تساوی یک یک در وقت‌های قانونی در ضربات پنالتی سه بر دو شکست خورد و به دیدار رده بندی رفت.

نماینده ایران در این مسابقات با قرار گرفتن در جمع ۴ تیم برتر آسیا جواز حضور در مسابقات باشگاه‌های جهان را به دست آورد.