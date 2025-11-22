پخش زنده
ستارگان سیمکان جهرم در مسابقات مینی فوتبال باشگاههای آسیا با شکست مقابل نماینده امارات از رسیدن به دیدار پایانی بازماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در مرحله نیمه نهایی مسابقات مینی فوتبال باشگاههای آسیا، تیم ستارگان سیمکان جهرم ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز شنبه یکم آذر به مصاف نماینده امارات رفت و پس از تساوی یک یک در وقتهای قانونی در ضربات پنالتی سه بر دو شکست خورد و به دیدار رده بندی رفت.
نماینده ایران در این مسابقات با قرار گرفتن در جمع ۴ تیم برتر آسیا جواز حضور در مسابقات باشگاههای جهان را به دست آورد.