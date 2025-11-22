استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت حمایت جدی و هدفمند از زنان کارآفرین تأکید کرد و گفت باید زیرساخت‌های لازم برای فعالیت این قشر فراهم شود تا نقش آنها در پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی استان پررنگ‌تر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی،استاندار آذربایجان‌غربی،در نشست بررسی مسائل و مشکلات بانوان کارآفرین و فعالان اقتصادی که در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: تسهیل فرآیند صدور مجوزها، دسترسی به منابع مالی، ایجاد بازار فروش و ارائه آموزش‌های تخصصی از مهم‌ترین نیاز‌های بانوان کارآفرین است و دستگاه‌های مسئول باید برای حل این موارد برنامه‌ریزی مشخص داشته باشند.

در این جلسه، نمایندگان بانوان کارآفرین نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌های خود، بر لزوم رفع موانع اداری، بهبود شرایط بیمه و مالیات، فراهم شدن امکان صادرات محصولات تولیدی زنان و حمایت از حضور آنها در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی تأکید کردند.

این نشست با حضور جمعی از بانوان کارآفرین، فعالان اقتصادی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و مهم‌ترین چالش‌های زنان در حوزه‌های تولید، خدمات و فعالیت‌های دانش‌بنیان مورد بررسی قرار گرفت.