به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان اینکه این نمایشگاه متشکل از آثار معلمان و دانش آموزان در زمینه دفاع از ایران با نگاه هنری و تاریخی است گفت: بیش از ۲۰ اثر هنری و تاریخی در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

عبدالرضا پیرحسینلو افزود: در قالب آثار فرهنگی هنری و تاریخی جنگ ۱۲ روزه و مقاومت تاریخی ملت ایران به نمایش گذاشته شده است.

شعبانی مسئول هنری این نمایشگاه هم با بیان اینکه نمایشگاه تا ۱۰ روز در محل کانون امام خمینی ره کوی معلم دایر است گفت: با راه اندازی نگارخانه این کانون اینجا به محل دائمی نمایش آثار تجسمی و هنری دانش آموزان و معلمان تبدیل شده و فرصتی برای نشان دادن بیشتر توانمندی‌های دانش آموزان و معلمان در عرصه فرهنگ و هنر است.