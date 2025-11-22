پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: این استان در شاخص توسعه کمی فنیوحرفهای و کاردانش موفق شده است به اهداف برنامه هفتم توسعه دست یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، ناصر علیفر با اشاره به دستاوردهای خوزستان در توسعه هنرستانها اظهار کرد: امسال بیشترین تعداد هنرستانهای جوار را در کشور ایجاد کردیم و این امر نقش مهمی در توسعه مهارتآموزی دانشآموزان دارد.
وی در تشریح دلایل پایین بودن برخی شاخصهای آموزشی در استان، عوامل زیرساختی و نیروی انسانی را از مهمترین چالشها برشمرد و افزود: در حوزه نیروی انسانی با ناترازی جدی مواجه هستیم و بخشی از مشکلات نیز به انگیزه پایین معلمان بازمیگردد که باید بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان همچنین آسیبهای اجتماعی را از دیگر عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش عنوان کرد و گفت: بیش از ۹ هزار مدیر مدرسه در سراسر استان هفته گذشته بهصورت وبیناری گردهم آمدند تا راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی را بررسی کنند.
علیفر با اشاره به فاصله زمانی آموزشی استان نسبت به متوسط کشور خاطرنشان کرد: رسماً ۱۷ روز از میانگین کشوری عقب هستیم؛ این عدد دو سال پیش بیشتر بود و پارسال نیز به ۲۵ روز رسید. در آبانماه نیز بخش قابل توجهی از روزهای آموزشی به دلیل تعطیلی از دست رفت.
وی با تأکید بر اینکه سلامت دانشآموزان اولویت اصلی است، افزود: سلامت مهم است، اما آموزش در کنار آن ضروری و غیرقابل جایگزین است. هیچگاه آموزش مجازی نمیتواند جای آموزش حضوری را بگیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان همچنین بر ضرورت اجرای آموزشهای تکمیلی برای پایه دوازدهم تأکید کرد و گفت: آموزشهای مکمل برای دانشآموزان پایه دوازدهم باید در دستور کار قرار گیرد تا از افت تحصیلی پیشگیری شود.
وی بر استفاده از ظرفیتهای رسانهای استان تأکید کرد و افزود: باید از ظرفیت صدا و سیمای خوزستان برای فعالسازی مدرسه مجازی و تقویت جریان یاددهی-یادگیری بهرهگیری شود.