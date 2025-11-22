پخش زنده
مدیرکل کمیته امداد آذربایجانغربی: محور اصلی برنامههای این نهاد، خودکفایی و توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا مهرافروز در نشست بررسی وضعیت خدمات معیشتی و برنامههای اشتغالمحور کمیته امداد گفت: بیش از ۸۷ هزار خانوار در استان تحت حمایت هستند که اغلب در دهکهای یک تا سه قرار دارند. وی افزود: سال گذشته ۹ هزار فقره تسهیلات اشتغالزایی در استان پرداخت شد و آذربایجانغربی در این حوزه رتبه پنجم کشور را کسب کرد.
به گفته او، توسعه پنلهای خورشیدی و طرحهای انرژی پاک برای ایجاد معیشت پایدار در دستور کار قرار دارد.
در این نشست، فرماندار ماکو نیز بر لزوم حرکت از حمایتهای معیشتی به سمت توانمندسازی واقعی تأکید کرد و گفت: فرصتهای شغلی باید بهطور ویژه برای خانوادههای تحت پوشش فراهم شود. شهلا تاجفر نیز نقش کمیته امداد را فراتر از کمکرسانی دانست و توجه به اشتغال و استقلال اقتصادی مددجویان را ضروری عنوان کرد.