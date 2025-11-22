۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال با تلاش‌های کارشناسان پلیس فتا به حساب دو مالباخته در نی ریز بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی نیریز گفت: دو شهروند با ارائه مرجوعه قضایی مبنی بر کلاهبرداری از آنان به پلیس فتا مراجعه کردند.

سرهنگ عظیم الله کرمی افزود: مالباختگان در شکایت خود بیان کردند در صفحه اینستاگرام بر روی یک لینک کلیک کردیم و پس از چند دقیقه متوجه شدیم که اطلاعات حساب بانکی ما کپی شده و لینک مربوطه جعلی بوده و مقداری وجه نقد از حسابمان کسر شده است.

او ادامه داد: افسران پلیس فتا با اقدامات تخصصی و هماهنگی قضایی موفق شدند وجوه از دست رفته به میزان ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال را به حساب مالباختگان برگشت دهند.

فرمانده انتظامی نیریز به شهروندان توصیه کرد که به هیچ عنوان وارد لینک‌های با منابع ناشناس که با شماره‌های شخصی ارسال می‌شود نشوند و حتی المقدور از پرداخت بیعانه یا هرگونه وجوه تا قبل از مشاهده و دریافت کالا در خرید‌های اینترنتی خودداری کنند.

سرهنگ کرمی بیان کرد: کاربران می‌توانند قبل از هرگونه فعالیت در فضای مجازی و برای استفاده ایمن به سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.gov.ir مراجعه و از اطلاعات، اخبار و آموزش‌های جامعی که وجود دارد استفاده کنند.