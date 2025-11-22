پخش زنده
تیم ملی هندبال بانوان ایران با حضور بازیکنان فارسی در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی مقام سوم را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم ملی هندبال بانوان ایران در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی که به میزبانی عربستان برگزار شد، با حضور دو نماینده شایسته از استان فارس به مقام سوم دست یافت.
در این رقابتها، لیلا حسینی به عنوان بازیکن و شیدا فلاحی در جایگاه مربی و مترجم، نقش مهمی در موفقیت تیم ملی ایفا کردند.
این دستاورد ارزشمند، نخستین نشان آسیایی تیم ملی بزرگسالان هندبال بانوان ایران محسوب میشود .