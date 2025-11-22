به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان در جلسه ستاد هماهنگی و برنامه‌ریزی دهه فجر لنجان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی از تشکیل ۹ ستاد شهری، ۲ ستاد روستایی و ۳۰ کمیته شهرستانی برای برنامه‌ریزی و اجرای هرچه باشکوه‌تر مراسم دهه مبارک فجر در لنجان خبر داد.

حجت‌الاسلام ناجی بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم تأکید کرد و گفت: به منظور پوشش حداکثری برنامه‌ها و مشارکت تمامی اقشار جامعه در شهرها، روستا‌ها و محلات مختلف شهرستان ۴۱ کمیته ایجاد شده است.