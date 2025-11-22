پخش زنده
به منظور ساماندهی برنامههای دهه فجر لنجان ۴۱ کمیته تخصصی تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان در جلسه ستاد هماهنگی و برنامهریزی دهه فجر لنجان با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی از تشکیل ۹ ستاد شهری، ۲ ستاد روستایی و ۳۰ کمیته شهرستانی برای برنامهریزی و اجرای هرچه باشکوهتر مراسم دهه مبارک فجر در لنجان خبر داد.
حجتالاسلام ناجی بر ضرورت برنامهریزی منسجم تأکید کرد و گفت: به منظور پوشش حداکثری برنامهها و مشارکت تمامی اقشار جامعه در شهرها، روستاها و محلات مختلف شهرستان ۴۱ کمیته ایجاد شده است.