معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: طرح هادی، طرحی سنددار است که توسعه روستا را در افق ۱۰ ساله مشخص میکند. تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار در کشور و استان دارای طرح هادی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، داریوش بلدی بیان کرد : از مردم درخواست میکنم از تسهیلات مناسبی که دولت در اختیار بنیاد مسکن قرار داده، استفاده و برای نوسازی خانههای خود اقدام کنند.
وی افزود: تفاهمنامههای خوبی با کمیته امداد و سایر دستگاهها داریم که علاوه بر تسهیلات، امکان پرداخت وام بلاعوض برای نیازمندان را نیز فراهم میکند. طبق بررسیها، سطح نوسازی مسکن روستایی در استان کمتر از متوسط کشوری است.
بلدی با اشاره به طرح هادی روستایی بیان کرد: طرح هادی، طرحی سنددار است که توسعه روستا را در افق ۱۰ ساله مشخص میکند. خداراشکر تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار در کشور و استان دارای طرح هادی هستند.
معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن گفت: در خصوص اجرای طرح هادی، حدود ۷۰ درصد روستاها حداقل یک بار برای اجرای این طرح وارد عمل شدهاند. اجرای این طرح در استان از متوسط کشوری بالاتر است، اما در حوزه انتخابیه شادگان این درصد پایینتر است.
وی گفت: بنیاد مسکن متناسب با اعتباراتی که در اختیار دارد، نسبت به اجرای طرح هادی اقدام میکند. با توجه به اینکه اجرای طرح هادی در شهرستان کمتر است، همه باید با یکدیگر مشارکت و همافزایی داشته باشیم. هماهنگی خیلی خوبی در شهرستان برقرار است و ما کمک خواهیم کرد تا بتوان برای جبران عقبماندگی طرح هادی در این شهرستان در ظرف دو یا سه سال آینده برنامهریزی کنیم و به متوسط کشوری و استانی برسیم.
بلدی در خصوص تعامل بنیاد مسکن با نمایندگان برای بهبود شرایط روستاها اظهار کرد: در سطح استان همکاری بسیار خوبی را شاهد هستیم. مشکلات زیاد هستند و دولت به تنهایی نمیتواند؛ همه باید با یکدیگر مشارکت داشته باشیم. به نظر من مشارکت بسیار خوبی در استان وجود دارد و نتیجه این مشارکتها، روستاها، شهرها و استانی آبادتر خواهد بود.
معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تشکر از شرکت نفت گفت: از شرکت نفت نیز تشکر میکنم که در بحث مسئولیتهای اجتماعی کمک خوبی ارائه کردند و با توجه به اینکه خوزستان استانی نفتخیز است، انشاءالله کمکهای بیشتری صورت گیرد تا شاهد بهبود اوضاع عمرانی و آبادانی روستاها باشیم.