به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی در جلسه شورای اجتماعی استان اظهار کرد: اولویت‌های این طرح بر محور‌های معیشت، درمان، مسکن، اشتغال و امور عمرانی تعریف شده و تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس اطلاعات دقیق هر محله انجام گیرد.

وی افزود: ثبت تجربه پایگاه‌های موفق و استفاده از آنها به عنوان الگو ضروری است و مدیران باید با روحیه جهادی در این طرح مشارکت کنند. رحمانی همچنین با اشاره به نقش همه دستگاه‌ها و حتی بخش خصوصی در ارتقای وضعیت محلات گفت: نهاد‌های فرهنگی باید نسبت به مسائل جوانان حساس‌تر باشند.

او تأکید کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، خیران، مساجد، متنفذان محلی و پایگاه‌های بسیج می‌توان گام‌های مؤثری برای بهبود معیشت و کاهش مشکلات محلات برداشت.