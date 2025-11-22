پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت اجرای طرح «مدیریت محلهمحور» گفت: برای برنامهریزی دقیق باید برای تمام محلات استان شناسنامه جامع تهیه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی در جلسه شورای اجتماعی استان اظهار کرد: اولویتهای این طرح بر محورهای معیشت، درمان، مسکن، اشتغال و امور عمرانی تعریف شده و تصمیمگیریها باید بر اساس اطلاعات دقیق هر محله انجام گیرد.
وی افزود: ثبت تجربه پایگاههای موفق و استفاده از آنها به عنوان الگو ضروری است و مدیران باید با روحیه جهادی در این طرح مشارکت کنند. رحمانی همچنین با اشاره به نقش همه دستگاهها و حتی بخش خصوصی در ارتقای وضعیت محلات گفت: نهادهای فرهنگی باید نسبت به مسائل جوانان حساستر باشند.
او تأکید کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، خیران، مساجد، متنفذان محلی و پایگاههای بسیج میتوان گامهای مؤثری برای بهبود معیشت و کاهش مشکلات محلات برداشت.