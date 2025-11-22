پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، پژوهشگران یزدی با طراحی و ساخت داربستی نوین، امکان رشد سلولهای آندومتر رحم در شرایط آزمایشگاهی را فراهم آوردند؛ دستاوردی که افق تازهای در درمان ناباروری و بازسازی بافتهای آسیبدیده است.
رئیس مرکز تحقیقات زیستفناوری پژوهشکده طب تولید مثل یزد گفت: پژوهشگران این مرکز با همکاری متخصصان نانو و مهندسی بافت، داربستی پیشرفته طراحی کردهاند که قابلیت رشد سلولهای آندومتر را دارد و هدف نهایی آن فراهم آوردن زمینه تولید رحم مصنوعی است.
دکتر حبیب نیکوکار در تشریح این دستاورد افزود: ما با همکاری تیم تحقیقاتی متشکل از محمد خواجه مهریزی و مهدیه دهقان، داربستی را طراحی کردیم که ترکیبی از سه ماده اصلی است. این ترکیب شامل پلیکاپرولاکتون (PCL) برای تأمین استحکام مورد نیاز، ژلاتین برای بهبود چسبندگی سلولی و پلیدیمتیلسیلوکسان (PDMS) برای شبیهسازی فرآیندهای بیولوژیکی سلولها است. این ساختار زیستسازگار، محیطی ایدهآل برای رشد بافتهای حساس فراهم میکند.
وی افزود: هدف نهایی این پژوهش، فراهم آوردن زمینه لازم برای تولید رحم مصنوعی است. در فرآیند پژوهش و آزمایش برای دستیابی به این توانمندی شاخص داخلی ابتدا سلولهای فیبروبلاست انسانی روی داربست کشت داده شدند تا رفتار و رشد سلولها بررسی شود و در نهایت واکنش تخمک بارورشده روی بافت ساختهشده بررسی شد و نتایج نشان داد که داربست تولیدی برای کشت سلولهای آندومتر مناسب است.
ناباروری در ایران نسبت به آمار سازمان بهداشت جهانی بالاست، آخرین بررسی دفتر سلامت و جمعیت خانواده وزارت بهداشت نشان میدهد؛ حدود ۳ میلیون زوج نابارور در کشور زندگی میکنند یعنی از هر ۵ زوج ایرانی، یک زوج با مشکل ناباروری مواجه است.
اکنون دستاورد پژوهشگران یزدی نویدبخش پایان سالها انتظار برای زوجهای نابارور است؛ راهکاری پیشرفته برای ارتقای سلامت مادر و جنین.