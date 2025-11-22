وزیر راه و شهرسازی گفت: اراضی آماده واگذاری برای مشمولان قانون جوانی جمعیت باید در مهلت یک‌هفته‌ای شناسایی و اعلام شود و واگذاری زمین بدون آماده‌سازی ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر راه و شهرسازی در یازدهمین نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن، شناسایی اراضی مرتبط با قانون جوانی جمعیت را از اقدامات فوری وزارتخانه عنوان کرد.

فرزانه صادق از مدیران کل راه و شهرسازی خواست اراضی قابل واگذاری را به تفکیک شهرها ظرف یک هفته اعلام کنند. وزیر راه با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مسکن تأکید کرد: هر استان باید متناسب با شرایط خود برنامه‌ریزی کند.

وزیر راه و شهرسازی، برخی از احکام غیرقابل اجرا در برنامه هفتم توسعه را نیازمند اصلاح دانست و گفت: اصرار بر اجرای قوانین نشدنی به بی‌عدالتی منجر می‌شود.

فرزانه صادق همچنین بر بررسی دقیق آثار اجتماعی و اقتصادی واگذاری زمین در روستاهای کم‌جمعیت تأکید کرد و تصریح کرد:واگذاری زمین بدون آماده‌سازی حداقل در مرحله اول ممنوع است و اراضی باید از نظر بر و کف و خدمات پایه مشخص باشند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: روش‌های ساخت‌وساز باید متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های هر استان تعیین شود و نسخه واحد برای همه مناطق کارآمد نخواهد بود.

فرزانه صادق با اشاره به همکاری‌های مشترک با بنیاد مسکن گفت: طی یک‌سال و نیم گذشته تمرکز وزارتخانه بر شناسایی اراضی واقعی و قابل واگذاری به مردم بوده است.

وزیر راه و شهرسازی، تأمین مسکن محرومان، کارگران و دهک‌های پایین را از اولویت‌های اصلی وزارت راه اعلام کرد و از تدوین مشوق‌ها و مقررات حمایتی خبر داد.

فرزانه صادق با تأکید بر استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده برای تأمین مسکن هشدار داد: توسعه بی‌توجه به این بافت‌ها مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر هدف‌گذاری ساخت و تأمین ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری تا پایان سال برای زوج‌های جوان و دهک‌های یک تا چهار تأکید کرد.

فرزانه صادق در پایان از مدیران استانی خواست با استفاده از اختیارات تفویض‌شده به استانداران، ابتکار عمل را افزایش داده و روش‌های متنوعی را برای تحقق اهداف دولت در بخش مسکن و شهرسازی به کار گیرند.