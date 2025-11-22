امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

دوراهی سخت اوکراین

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۱- ۱۶:۴۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
لزوم پیشگیری از سرماخوردگی و رعایت نکات بهداشتی در روز‌های سرد سال
لزوم پیشگیری از سرماخوردگی و رعایت نکات بهداشتی در روز‌های سرد سال
۱۴۰۴-۰۸-۲۸
ماجرای چند ماه هدر رفتن آب
ماجرای چند ماه هدر رفتن آب
۱۴۰۴-۰۸-۲۹
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۴۰۴-۰۸-۲۸
پاسخ اعضای دولت به پرسش خبرنگاران
پاسخ اعضای دولت به پرسش خبرنگاران
۱۴۰۴-۰۸-۲۸
خبرهای مرتبط

واکنش زلنسکی به توافق پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین

آمریکا اوکراین را برای پذیرش صلح تهدید کرد

مسکو: هیچ طرحی از آمریکا برای اوکراین دریافت نکردیم

برچسب ها: ترامپ ، جنگ روسیه و اوکراین ، زلنسکی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 