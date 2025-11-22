پخش زنده
ورزشکار خوزستانی در مسابقات کشتی فرنگی بازیهای المپیک ناشنوایان موفق به کسب نشان طلا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، دیدار نهایی وزن ۸۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی المپیک ناشنوایان روز شنبه اول آذرماه در توکیو ژاپن برگزار شد که میثم دزفولی کشتی گیر خوزستانی با اقتدار صاحب گردن آویز طلا شد.
کشتیگیر خوزستانی در این دیدار حریف ارمنستانی خود را شکست داد و در جایگاه نخست این وزن قرار گرفت.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.
در این مسابقات سه نماینده از خوزستان در رشتههای فوتبال، کشتی و جودو حضور دارند.
بیش از ۲۵۰ هزار خوزستانی به صورت سازمان یافته در رشتههای مختلف ورزشی فعالیت میکنند که نیمی از آنها را جامعه بانوان استان تشکیل میدهند.
ورزشکاران خوزستانی در سال گذشته موفق به کسب بیش یک هزار و ۹۰۰ مدال رنگارنگ در رقابتهای کشوری و بین المللی شدند.