به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در مرحله نهایی رقابت‌های پومسه بانوان بازی‌های المپیک ناشنوایان، مریم خدابنده به مصاف نماینده کره جنوبی رفت و با شکست حریف، نایب قهرمان شد.

مریم خدابنده به ترتیب با پیروزی مقابل پومسه‌رو‌های ترکیه، قزاقستان و ژاپن وارد مرحله نهایی شد.

نشان نقره خدابنده، پانزدهمینشان کاروان ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان است.

سرمربی تیم ملی تکواندو کشورمان فاطمه اسدپور از استان فارس و شهر شیراز است.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه دارد.