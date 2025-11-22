پخش زنده
مریم خدابنده از فارس به عنوان نایب قهرمانی پومسه انفرادی بانوان بازیهای المپیک ناشنوایان دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در مرحله نهایی رقابتهای پومسه بانوان بازیهای المپیک ناشنوایان، مریم خدابنده به مصاف نماینده کره جنوبی رفت و با شکست حریف، نایب قهرمان شد.
مریم خدابنده به ترتیب با پیروزی مقابل پومسهروهای ترکیه، قزاقستان و ژاپن وارد مرحله نهایی شد.
نشان نقره خدابنده، پانزدهمینشان کاروان ایران در بازیهای المپیک ناشنوایان است.
سرمربی تیم ملی تکواندو کشورمان فاطمه اسدپور از استان فارس و شهر شیراز است.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه دارد.