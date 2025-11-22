پخش زنده
مدیر روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: براساس اسناد موجود، فرزند نیما به نمایندگی از وارثانش، ۴۰۳۵ برگ دستنوشتۀ زندهیاد نیما یوشیج را به فرهنگستان فروخته است.
علی یاری در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما افزود: شراگیم یوشیج، فرزند نیما، ۲۴ آبانماه ۱۳۷۳، صورتجلسۀ واگذاری ۴۰۳۴ برگ اوراق بهجامانده از نیما را امضا کرده و اسناد را در دفتر دبیر وقت فرهنگستان تحویل داده است.
وی گفت: این اسناد در تملک فرهنگستان است و حق هرگونه چاپ و نشر و استفاده از آنها از آن فرهنگستان خواهد بود.
آقای یاری افزود: دستنوشتههای نیما که در فرهنگستان نگهداری میشود، در دو مرحله واگذار شده است؛ بخشی شامل ۲۷۵۶ (دو هزار و هفتصد و پنجاه و شش) برگ از سازمان میراث فرهنگی به فرهنگستان به صورت قطعی واگذار شده و باقی اسناد موجود را شراگیم یوشیج به فرهنگستان تحویل داده و مبلغ ۵۰ میلیون ریال بابت همۀ این اسناد دریافت کرده است.
مدیر روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: ادعای تکراری آقای شراگیم یوشیج، یعنی نفروختن دستنوشتههای نیما به فرهنگستان، خلافواقع است و همۀ اسناد موجود گویای آن است که ایشان به نمایندگی از وارثان نیما، ۴۰۳۵ برگ دستنوشتۀ زندهیاد نیما یوشیج را به فرهنگستان فروخته است، صورتجلسۀ تحویل قطعی را امضا کرده، چک وجه را دریافت کرده و پای سند حسابداری را که در شرح آن «خرید ۴۰۳۴ برگ دستنوشتههای مرحوم علی اسفندیاری (نیما یوشیج)» قید شده، امضا کرده است.
وی افزود: فرهنگستان زبان و ادب فارسی تا کنون به حرمت نیمای بزرگ، از طرح شکایت علیه شراگیم یوشیج پرهیز کرده است، اما چنانچه ایشان مجدداً ادعای خلافواقع خود را دربارۀ نفروختن دستنوشههای نیما تکرار کند، فرهنگستان این حق را برای خود محفوظ میداند که از وی به دادگاه شکایت کند.
بیست و یکم آبان ۱۴۰۴، یادداشتی از آقای شراگیم با عنوان «میراث نیما چه بود و چه شد؟» در خبرگزاری ایسنا منتشر شد. او در این یادداشت، همانند یادداشتش در ۶ آذر ۱۳۹۷ گفته است بخشی از انواع دستنوشتههای زندهیاد نیما را به فرهنگستان زبان و ادب فارسی نفروخته است.