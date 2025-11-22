پخش زنده
نمایش آیینی «پولاد پارسی» اجرای خود را در مصلای اراک آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نیما حسینی خو مدیر بنیاد نشر معارف علوی و تهیه کننده نمایشنامه گفت: نمایش آیینی «پولاد پارسی، همزمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت صدیقه کبری سلاماللهعلیها در مصلای اراک و با شعار «سرزمین سلمان، شیخخانه ایران» اجرا میشود.
وی افزود: این نمایش از ۳۰ آبانماه ۱۴۰۴ تا سوم آذرماه در دو سانس ساعت ۱۷:۴۵ و ساعت ۲۰:۴۵به صحنه خواهد رفت.
حسینی خاطرنشان کرد: نمایش «پولاد پارسی» با هدف تبیین مظلومیت حضرت صدیقه کبری سلاماللهعلیها، تعظیم شعائر فاطمی و بازخوانی رخدادهای تاریخ صدر اسلام – بهویژه موضوع نفوذ یهود در آن دوران – تولید شده است.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۲۵۰ نفر از عوامل هنری و فنی، طی چهار ماه گذشته بهصورت جهادی و کاملاً حرفهای، در آمادهسازی و تولید این اثر همکاری داشتهاند.