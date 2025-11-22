پخش زنده
مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی گفت:دستورالعمل مربوط به ضوابط ساختوساز در املاک باغهای تهران در دیوان عدالت اداری ابطال نشده و همچنان برای صیانت از کاربری باغات و جلوگیری از ساختوساز بیضابطه اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد دستورالعمل شورای عالی معماری و شهرسازی درباره ضوابط ساختوساز در باغهای تهران همچنان معتبر است و توسط دیوان عدالت اداری لغو نشده است.
میرحامد خانی توضیح داد این دستورالعمل که در سال ۱۴۰۰ تصویب شده، با هدف حفظ باغات، جلوگیری از تغییر کاربری و توقف ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی باغی شهر تهران تدوین شده است.
مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی گفت: برخی افراد به برخی مواد این دستورالعمل در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری اعتراض کرده بودند، اما با بررسی دقیق، دیوان رأی به ابطال آن نداد. وی از نگاه دغدغهمند قضات نسبت به حقوق عمومی و سلامت جامعه قدردانی کرد.
به گفته میرحامد خانی،، حفاظت از باغات یکی از سیاستهای مهم این وزارتخانه است، زیرا باغها نقش حیاتی در تأمین هوای پاک و تعادل اکولوژیک شهری دارند. او تأکید کرد: وزارت راه علاوه بر مسئولیت توسعه شهری، موظف است به قوانین مرتبط از جمله قانون هوای پاک پایبند باشد.
مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی افزود: این وزارتخانه صیانت از «ریههای تنفسی شهر» را وظیفه خود میداند و در جریان رسیدگی به پرونده، دفاع مؤثری بهمنظور حمایت از حقوق مردم ارائه کرده است.
میرحامد خانی در ادامه اظهار داشت: اجرای این دستورالعمل مانع از تخریب باغات و ساختوسازهای بیضابطه شده و به مدیریت پایدار محیط شهری کمک میکند.
مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: توجه به کاربری باغات و حفظ فضای سبز در سیاستگذاریهای شهری ضروری است و وزارتخانه همچنان بر اجرای کامل این ضوابط نظارت خواهد داشت.