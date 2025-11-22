پخش زنده
مسئول بسیج اصناف خوزستان با اشاره به برنامههای بسیج برای مدیریت بازار در شرایط خاص مانند بحرانها، گفت: خانواده اصناف ۴۰ تا ۵۰ درصد جامعه را تشکیل میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد حاتمی امروز یکم آذر در نشست بسیج اصناف استان با تبریک هفته بسیج، اظهار کرد: بسیج اصناف خوزستان که پیش از این رتبه هفدهم کشوری را در اختیار داشت، خوشبختانه با حمایتهای صورت گرفته اکنون رتبه چهارم را در اختیار دارد که امیدوارم حمایتها ادامه داشته باشد. همچنین در کشور بیش از ۱۱ هزار شهید اصناف وجود دارد و در خوزستان نیز تعداد شهدای اصناف استان حدود ۱۲۰۰ نفر است.
او به اشاره به راهاندازی دانشگاه اصناف در خوزستان، عنوان کرد: کلاسهای آموزشی برای فعالان صنفی چهار روز در هفته برگزار میشود و سالانه حدود ۳۰ هزار نفر در این دورهها آموزش میبینند.
حاتمی با بیان اینکه جامعه اصناف و بازاریان یکی از گستردهترین و تأثیرگذارترین اقشار کشور است، گفت: حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد جامعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه فعالیت دارند. استان خوزستان نیز به دلیل ظرفیتهای تجاری، تنوع اقتصادی و مرزی بودن، از جایگاه ویژهای برخوردار است و تنها استانی است که سه اتاق بازرگانی در شهرهای اهواز، آبادان و خرمشهر دارد.
مسئول بسیج اصناف خوزستان در ادامه افزود: از دیگر اهداف بسیج اصناف میتوان به فعالیت در بخش حملونقل زمینی، دریایی و سوخت اشاره کرد. ضمن اینکه بخش مهمی از جابهجایی کالا در کشور توسط همین شبکه کاری انجام میشود.
او با اشاره به نظارت بر بحث نانواییها، عنوان کرد: ایجاد نانواییهای سیار مدنظر ما بوده و با جدیت پیگیر این مهم هستیم. مطالبه جدی ما از مدیریت بحران استانداری نیز این است که برای تمام شهرها نانوایی سیار ایجاد شود.
حاتمی با اشاره به تهدیدها و سود فروشگاههای زنجیرهای در استان، گفت: ظرفیتی تحت عنوان فروشگاههای زنجیرهای در استان داریم که هم تهدید و هم سود است. تهدید از این بابت که این فروشگاهها به سود متمرکز در تهران اداره میشوند. حال سوال این است که اگر در تهران اداره میشوند سود آن برای استان چیست؟ که باید به بحث اشتغالزایی آن اشاره داشت.
او ادامه داد: همچنین باید به این نکته حواسمان باشد که تأمین مایحتاج این فروشگاهها در تهران انجام میشود که همین نیز باز هم یک تهدید و یک سود است.
مسئول بسیج اصناف خوزستان با اشاره به جنگ ۱۲روزه، خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه خلأها و ظرفیتها مشخص شدند. در همین راستا در بحث بازار کارهای بسیار خوبی انجام شد که خلاصه آن برآورد تاب آوری بود. ضمن اینکه در چنین شرایطی باید از خریدهای هیجانی و احتکارهای خانگی جلوگیری کرد که رسانهها در بحث فرهنگسازی باید به ما کمک کنند.
او همچنین با بیان اینکه اقتصاد کشور بر دوش اصناف میچرخد و اگر مدیریت این بخش درست انجام شود، سفره مردم نیز به درستی تأمین خواهد شد، گفت: صدور پروانههای کسب نیز یکی از محورهای کاری بسیج اصناف است و هیچ پروانه کسبی در خوزستان بدون تأیید بسیج اصناف صادر نمیشود.