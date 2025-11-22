رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد از اجرای خط کشی به طول ۴۵۰ کیلومتر در محور پر تردد یزد - طبس با هدف ایمن‌سازی این محور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مصطفی عزیزی با اعلام این خبر گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد و افزایش دید رانندگان در شب، تاکنون ۲۵۰ کیلومتر خط کشی (به صورت سه خط) در محور یزد - طبس با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان صورت گرفته است.

رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد با اشاره به ادامه عملیات در این محور افزود: اجرای عملیات خط کشی به طول ۲۰۰ کیلومتر دیگر نیز در این مسیر در دستور کار اداره ایمنی راه استان یزد قرار دارد که نیازمند تزریق حدود ۵ میلیارد تومان اعتبار می‌باشد.

عزیزی با تأکید بر اهمیت محور یزد - طبس در اتصال استان‌های مرکزی به شرق کشور خاطرنشان کرد: خط‌کشی این محور نقش مؤثری در افزایش ایمنی، کاهش سوانح و هدایت صحیح وسایل نقلیه به‌ویژه در تاریکی شب و شرایط نامساعد جوی دارد.