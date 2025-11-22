همزمان با ورود چهار شهید گمنام به استان ایلام، شهر‌های مختلف استان حال‌وهوایی متفاوت و معنوی به خود گرفته و مردم با شور و شوق کم‌نظیری به استقبال این میهمانان آسمانی شتافته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ این روز‌ها فضای استان ایلام رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته است، امروز هر یک از این چهار پرستوی خونین‌بال، مهمان یکی از شهر‌های استان شد و مردم چرداول، بدره ، دهلران و مهران با شور و شوقی بی‌ وصف به استقبال آنها رفتند.

بر اساس برنامه اعلام شده، مردم دره شهر نیز فردا ساعت ۹ و سی دقیقه در میدان امام رضا (ع) از این شهدا استقبال می‌کنند.