پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته گرامیداشت بسیج، نمایشگاه دستاوردهای بسیجیان شهرستانهای رزن و درگزین گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان رزن گفت: این نمایشگاه با هدف بیان فعالیتها، دستاوردهای و توانمندیهای پایگاههای مقاومت بسیج و آشنا کردن نسل جوان با فرهنگ جهاد و شهادت در شهرستانهای رزن و درگزین برپا شده است.
سرهنگ حسین خرمی افزود: نمایشگاه دستاوردهای بسیجیان شهرستانهای رزن و درگزین، شامل ۲۰ غرفه در حوزههای مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و محرومیت زدایی است.
این نمایشگاه تا ششم آذرماه در سالن ورزشی مدرسه راهیان کوثر رزن، همهروزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۷، پذیرای علاقهمندان است.