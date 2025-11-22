کشف بیش از دو تن ماهی قاچاق در رومشکان
فرمانده انتظامی رومشکان از کشف دو تن و ۹۰۰ کیلوگرم ماهی بدون مجوز بهداشتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ مصطفی تیموری گفت:مأموران انتظامی رومشکان با هدف اجرای طرح مبارزه با کالاهای بدون مجوز،هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون یخچالدار مشکوک و آن را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی رومشکان افزود:با تلاش مأموران و هماهنگی قضایی در بازرسی از خودروی توقیفی،دو تن و ۹۰۰ کیلوگرم ماهی بدون مجوز بهداشتی به ارزش پنج میلیارد ریال کشف شد.
در این زمینه یک نفر دستگیر شد.