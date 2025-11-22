پخش زنده
با هدف مدیریت بهینه انرژی و ترویج الگوی صحیح مصرف، طرح پایش و نظارت بر مصرف گاز تمامی ادارات ، سازمانها، مساجد، حسینیه ها، مدارس ، امام زاده ها ،گرماتابش ها ، باغ ویلاها، استخرها، اماکن ورزشی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نرسی مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان، در جلسهای که با حضور پایشگران ستاد و ادارات گازرسانی در سالن اجتماعات شرکت برگزار شد، به اهمیت این طرح اشاره کرد و گفت: این برنامه در راستای اجرای بخشنامه وزارت نفت و دستورالعمل ابلاغی از سوی شرکت ملی گاز ایران اجرا میشود.
نرسی با تاکید برنقش حیاتی پایشگران، آنها را مبلغان بهینهسازی نامید و گفت: شایسته است فرآیند پایش و بازدیدهای ادواری توسط گروههای کارشناسی شرکت به سمتی سوق یابد که بازخوردی اجتماعی مؤثر به همراه داشته باشد.
او افزود: حضور محترمانه و ارائه توضیحات مرتبط با نکات ایمنی و صرفهجویی، تأثیرگذاری بیشتری در فرهنگسازی مصرف بهینه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه گاز طبیعی بزرگترین منبع انرژی برای تولید سایرانرژیهاست، ادامه داد: هرچه مردم و سازمانها بیشتر صرفهجویی کنند، سهم نیروگاهها در مصرف گاز افزایش یافته و تولید برق نیز بیشترمیشود.