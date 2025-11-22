امروز: -
کاهش سطح آب سد کوثر گچساران

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۱- ۱۷:۰۹
خبرهای مرتبط

کاهش ۳۵ درصدی حجم مخزن سد کوثر به دلیل کمبود بارش و خشکسالی

کاهش ۲۳ درصدی حجم ذخیره آب سد کوثر

کاهش ۵۰ درصدی حجم آب سد کوثر گچساران

برچسب ها: کاهش آب سدها ، خشکسالی ، سد کوثر گچساران
