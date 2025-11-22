پخش زنده
مدیر منطقه دو شهرداری یزد از عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت ۱۵ هزار مترمربع از معابر این منطقه در بازه زمانی یک ماهه گذشته به منظور افزایش ضریب ایمنی و سهولت عبور و مرور شهروندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، علیرضا ابویی با اعلام این خبر افزود: در راستای عملیات اجرایی نهضت آسفالت در شهر یزد، بیش از ۱۵ هزار مترمربع عملیات زیر سازی و آسفالت و بیش از ۱۰۰ تن لکه گیری در دستور کار منطقه قرار گرفت.
ابویی افزود: این حجم از عملیات ساماندهی آسفالت در بخشهایی از معابر محلاتی نظیر حسن آباد و نعیم آباد و ظرف مدت یکماهه گذشته اجرا شده است.
مدیر منطقه دو شهرداری یزد در پایان اظهار امیدواری کرد در مدت باقیمانده از سال بتوانیم برای تعدادی دیگر از معابر و کوچههای مورد درخواستی مردمی در محلات دیگر در منطقه دو، شاهد اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت باشیم.