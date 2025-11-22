پخش زنده
استاندار خوزستان در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بر لزوم اولویتبندی طرحهای منطقه آزاد اروند بر اساس واقعیتهای میدانی تأکید کرد و خواستار ارائه طرح جامع برای استفاده از فرصت نخستین جلسه استانی هیئت دولت در استان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، روز شنبه ۱ آذر در شورای برنامهریزی و توسعه استان گفت: منطقه آزاد اروند باید به عنوان یک پیشران اقتصادی توسعه در استان مد نظر قرار گیرد و توسعه آن در امتداد توسعه سواحل مکران دنبال شود.
تدوین طرح جامع سهبعدی
وی با تأکید بر لزوم تدوین طرحی جامع برای منطقه آزاد اروند، خاطرنشان کرد: این طرح باید شامل سه بخش طرحهای کوتاهمدت (ضربتی)، میانمدت و بلندمدت باشد و به تفکیک، نیازهای دیپلماسی، مشوقهای سرمایهگذاری و الزامات تقنینی را مشخص کند.
استاندار خوزستان با اشاره به پروژههای کوتاهمدت و قابل تحقق، تصریح کرد: تکمیل پل خرمشهر، راهآهن خرمشهر-شلمچه، ایجاد بازارچه مرزی مشترک با عراق و لایروبی دهانه اروند از جمله این پروژهها هستند که باید با سرعت پیگیری شوند و خروجی ملموس داشته باشند.
بسترهای لازم برای توسعه
موالیزاده با اشاره به فرصت نخستین جلسه استانی هیئت دولت در خوزستان، افزود: ما باید مشخص کنیم برای جذب سرمایهگذاری در استان و منطقه آزاد به چه مشوقها، معافیتها و مجوزهایی نیاز داریم، چرا که گاهی رفع یک مانع اجرایی، ارزشی بیش از اختصاص اعتبار دارد.
توسعه مبتنی بر محیط زیست
وی با اشاره به ملاحظات زیستمحیطی، تأکید کرد: توسعه منطقه باید مبتنی بر مولفههای زیستمحیطی باشد و به سمت استفاده از انرژیهای نو و پاک و همچنین بهرهگیری از آبهای نامتعارف و پساب حرکت کنیم.
پیگیری فاز دوم پتروشیمی ماهشهر
استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به موضوع فاز دوم پتروشیمی ماهشهر، اظهار داشت: این پروژه در ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار بین ماهشهر و هندیجان پیشبینی شده و تأکید ما بر اجرای فازهای میانی و پایانی برای ایجاد اشتغال بیشتر است.
موالیزاده با بیان اینکه زمان برای توسعه استان بسیار ارزشمند است، گفت: ما توسعه را باید در چارچوبی کلان و جامعنگر دنبال کنیم و زمان را از دست ندهیم. امروز هر ساعت برای توسعه استان اهمیت حیاتی دارد و نباید حتی یک ساعت را هم از دست بدهیم.