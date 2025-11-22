عاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: راهکار‌های رفع مشکل انشعاب و اتصال به شبکه برق شرکت فولاد بین‌المللی خاوران بررسی و تصمیمات اجرایی برای تسریع در روند تامین برق این شرکت اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم نسب الباجی شنبه در نشست بررسی و حل مشکل انشعاب و اتصال شبکه برق شرکت فولاد بین‌المللی خاوران خوزستان در محل این معاونت بیان کرد: یکی از موضوعات اصلی مشکل تامین برق این شرکت پیگیری رفع مشکل هزینه برق‌رسانی بود تا امکان تامین و تخصیص برق مورد نیاز فراهم و تسریع شود.

وی همچنین با اشاره به هماهنگی‌های بین دستگاهی برای حل مشکل این شرکت افزود: به‌منظور تسریع در روند تامین برق و رفع موانع موجود، مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه بین شرکت برق منطقه‌ای و شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان، سازمان منطقه آزاد اروند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان منعقد شود.

کاظم نسب الباجی ادامه داد: برنامه آتی شرکت، احداث نیروگاه است که در مرحله جانمایی و اخذ مجوز قرار دارد، در صورتی که تامین برق مورد نیاز واحد‌های تولید برق، در هیچ شرایطی برای تامین این انرژی با مشکل رو‌به‌رو نخواهد شد.

خوزستان با دارا بودن ۲ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی یکی از قطب‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود.