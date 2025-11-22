کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مدیران باشگاه کشت و صنعت پادیاب خلخال را به علت اظهار نظر پس از دیدار با استقلال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی به این کمیته احضار کرد.

احضار مالک و مدیرعامل پادیاب به کمیته اخلاق

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اعلام کرد مهراب شفقی، مدیرعامل باشگاه کشت و صنعت پادیاب خلخال، و فرزاد پادیاب، مالک این باشگاه، برای ارائه پاره‌ای از توضیحات به این کمیته دعوت شده‌اند.

بر این اساس، این دو فرد باید در روز شنبه، ۸ آذرماه با حضور در کمیته اخلاق، توضیحات لازم را درخصوص موضوعات مطرح‌شده ارائه کنند.

کمیته اخلاق تأکید کرده است که بررسی تخلفات احتمالی، رفتار‌های غیرحرفه‌ای و هرگونه اقدام مغایر با اصول اخلاقی فوتبال، با دقت، بی‌طرفی و بر اساس مقررات جاری انجام خواهد شد.