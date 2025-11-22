پخش زنده
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مدیران باشگاه کشت و صنعت پادیاب خلخال را به علت اظهار نظر پس از دیدار با استقلال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی به این کمیته احضار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اعلام کرد مهراب شفقی، مدیرعامل باشگاه کشت و صنعت پادیاب خلخال، و فرزاد پادیاب، مالک این باشگاه، برای ارائه پارهای از توضیحات به این کمیته دعوت شدهاند.
بر این اساس، این دو فرد باید در روز شنبه، ۸ آذرماه با حضور در کمیته اخلاق، توضیحات لازم را درخصوص موضوعات مطرحشده ارائه کنند.
کمیته اخلاق تأکید کرده است که بررسی تخلفات احتمالی، رفتارهای غیرحرفهای و هرگونه اقدام مغایر با اصول اخلاقی فوتبال، با دقت، بیطرفی و بر اساس مقررات جاری انجام خواهد شد.