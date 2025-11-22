پخش زنده
مسئول تیپ جهادی مستضعفین استان خوزستان از ارائه بیش از ۲ هزار خدمت رایگان پزشکی و دندانپزشکی در اردوی جهادی بخش گمبوعه حمیدیه به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موسی خنافره اظهار کرد: این اردوی گسترده، با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی، کمکرسانی به مناطق کمبرخوردار و تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی، توسط گروه جهادی تیپ مستضعفین استان اجرا شد.
مسئول تیپ جهادی مستضعفین خوزستان ادامه داد: در این اردوی جهادی خدمات دندانپزشکی شامل معاینه، درمانهای اولیه، آموزش بهداشت دهان، خدمات تخصصی زنان و زایمان، ویزیت و درمان بیماران اطفال خدمات داخلی و عمومی، مشاورههای تخصصی و آموزشهای بهداشتی ویژه خانوادهها، انجام آزمایش پاپاسمیر و داروی رایگان ارائه شد.
وی عنوان کرد: این مجموعه اردوهای جهادی شامل ۱۳ اردو است که با حضور و همراهی دستگاهها و نهادهای مختلف از ماههای گذشته در حال انجام است.
خنافره یادآور شد: ادارهکل تامین اجتماعی خوزستان، کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز و محمد امیر، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در این اردوی جهادی همکاری ویژهای داشتند.
وی تاکید کرد: حضور این مجموعه دستگاهها نقش مهمی در تامین تجهیزات، نیروی انسانی، خدمات دارویی و ساماندهی بیماران ایفا کرد.
مسئول تیپ جهادی مستضعفین خوزستان گفت: این اردوها با هدف رفع بخشی از نیازهای درمانی مردم کمبرخوردار شهرستان حمیدیه بخش گمبوعه برگزار شده و ادامه این خدمات نیز در سایر مناطق استان در دستور کار است.
وی تاکید کرد: ارائه بیش از ۲ هزار خدمت در مدت کوتاه، نشاندهنده ظرفیت بالای گروههای جهادی و همکاری دستگاههای استانی برای خدمترسانی موثر به مردم است.