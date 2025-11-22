به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرلشکر ستاد «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی خطاب به سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، ضمن تبریک سالروز تشکیل این سازمان، همدلی و همسویی نیروهای مسلح را سرمایه‌ای راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند؛ سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی

ریاست محترم سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام علیکم

پنجم آذر ماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، فرصتی است ارزشمند برای پاسداشت نهادی که با تدبیر حکیمانه حضرت امام خمینی‌(ره) پایه‌گذاری شد؛ ابتکاری تاریخی که موجبات حضور سازمان‌یافته، مؤمنانه و مسئولانه مردم ولایتمدار ایران اسلامی را در عرصه‌های دفاعی و فرهنگی و اجتماعی فراهم ساخت و آنان را به پشتوانه‌ای پایدار برای کشور تبدیل کرد.

بسیج مستضعفان در طول عمر بابرکت خویش، با اتکا به ایمان، اخلاص و روحیه جهادی تک تک بسیجیان مخلص و لشکریان امام عصر (عج)‌ و بهره‌گیری از رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا، در مقابله با توطئه‌ها و تهدیدات دشمنان و بدخواهان نقش‌ بی بدیلی ایفا کرده و نه‌تنها موجب تقویت امنیت و ثبات مَلی شده بلکه عمق پیوند خویش با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امامین انقلاب و مردم عزیز ایران را به نمایش گذاشته و همواره پاسدار امید، مقاومت و و انسجام و همدلی ملت عزیز ایران بوده است.

اکنون نیز که دشمنان با سیاه‌ترین توطئه‌ها، می‌کوشند تا به خیال خامشان، مقابل ملت بزرگ ایران بایستند، هماهنگی سازنده میان بسیج، ارتش، سپاه، فراجا و سایر دستگاه‌های دفاعی و امنیتی، ظرفیتی است ارزشمند برای افزایش توان بازدارندگی ایران اسلامی و ارتقای انسجام ملی. این همدلی و هم‌سویی میان نیروهای مسلح، که ریشه در باورهای مشترک و مسئولیت‌پذیری ملی دارد، سرمایه‌ای راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و لازم است بیش از پیش تقویت شود.

اینجانب، ضمن گرامیداشت سالروز بسیج پرافتخارو سرافراز، توفیق روزافزون جنابعالی، فرماندهان، پاسداران مدیران و مسئولین و آحاد بسیجیان سخت‌کوش و نجیب همیشه در صحنه را در مسیر خدمت به مردم و صیانت از عزت و اقتدار کشور، از خداوند منان مسئلت دارم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی